Rui Rio violou estatutos ao impor candidatos às autárquicas

A direção nacional do PSD violou os estatutos do partido ao impor candidatos às câmaras de Barcelos, Lourinhã e Castelo Branco à revelia dos nomes indicados pelas respetivas concelhias, segundo as deliberações tomadas esta quinta-feira pelo conselho de jurisdição nacional.Porém, o ‘tribunal’ do partido não invalidou os cabeças de lista àqueles municípios para não prejudicar os candidatos que já estão no terreno. Preferiu antes convidar as concelhias a ratificar os nomes indicados pela direção de Rui Rio ou, se entenderem, a propor outros candidatos. Dado o curto prazo para a entrega das listas no tribunal, que termina já a 2 de agosto, as estruturas locais preferem manter os candidatos escolhidos por Rio. No caso de Barcelos, "a concelhia está empenhada com a candidatura de Mário Constantino", revelou ao CM o líder da distrital de Braga, Paulo Cunha.