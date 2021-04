Rui Rio volta a discursar pelo PSD nas cerimónias do 25 de abril

O presidente do PSD, Rui Rio, voltará a discursar pelo partido na cerimónia do 25 de Abril, tal como no ano passado. Já as restantes bancadas apostam em protagonistas diferentes. O PS escolheu o deputado e cientista Alexandre Quintanilha, e o Bloco a candidata à Câmara de Lisboa, Beatriz Gomes Dias. Pelo PCP falará Alma Rivera, pelo CDS Pedro Morais Soares, e André Silva pelo PAN.









Esta sexta-feira, a comissão organizadora do desfile do 25 de Abril na Avenida da Liberdade, em Lisboa, abriu a participação a “todos os interessados”, desde que cumpram as regras impostas pela Direção-Geral de Saúde.