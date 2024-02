Rui Rocha admite não ir para o Governo

Se o PSD precisar da Iniciativa Liberal (IL) para formar Governo, o presidente dos liberais admitiu que está disponível para um acordo sem ter um lugar no executivo. Em entrevista à CMTV, esta segunda-feira, Rui Rocha disse que não faz “ponto de honra” em ficar com uma pasta. Assumindo que a Aliança Democrática “avaliará a IL como um parceiro viável”, apontou que, a ficar com um ministério, tem preferência pelas Infraestruturas.









Apostado numa política de “cortar as gorduras do Estado”, o líder da IL sublinhou que “não vai ser despedido nenhum funcionário público”, mas quererá substituir cada dois trabalhadores que se reformem por apenas um contratado. No corte da despesa, disse ter o objetivo de reduzir para 12 os ministérios, revelando o interesse em juntar a pasta da Agricultura com a da Economia.

Quanto à TAP, Rui Rocha voltou a dizer que pretende privatizar a companhia aérea, sublinhando que a dívida “não pode ficar no Estado, vai ter de ficar para quem comprar”. Anunciou também que quer fazer uma “auditoria ao setor empresarial do Estado”, com críticas para empresas que “não se sabe muito bem o que fazem”.









POLÍCIAS CONTRA DIREITO À GREVE





O presidente da IL criticou a proposta do Chega para as forças de segurança, que quer permitir o direito à greve e a filiação em partidos. Rui Rocha afirmou que essa medida seria um convite para o aumento da criminalidade.





SAÚDE DIZ QUE HÁ DESPERDÍCIO





Rui Rocha defendeu que “há muito desperdício e má gestão” na saúde e prevê que não seja preciso aumentar os 15 mil milhões de euros de orçamento no setor. Propõe que os utentes possam escolher entre o público, privado ou social.