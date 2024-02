Rui Rocha ataca "cegueira ideológica" do PCP e Paulo Raimundo acusa IL de só querer o Estado a "passar cheques"

Rui Rocha criticou o fim das parcerias público-privadas na saúde, durante um debate com o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, transmitido esta quarta-feira pela RTP. O presidente da IL atacou a "cegueira ideológica" comunista a este respeito. "Os utentes estão pior. Os médicos estão pior. (...) As listas de espera aumentaram", apontou. A IL defende "o regresso imediato das parcerias público-privadas onde acabaram e que se estudem condições para outras". Em contraponto, para Paulo Raimundo "o problema do SNS é a falta de profissionais".Sobre os salários na Administração Pública, Rui Rocha argumentou que "uma parte da remuneração dos funcionários públicos deve ser por objetivos, em função da produtividade". O PCP contesta. "A nossa visão assenta no aumento de salários e na valorização das carreiras. Não há nenhuma relação entre a produtividade e os salários", vincou Paulo Raimundo.

Em "setores estratégicos, como a energia, a banca e as telecomunicações", o PCP promete "travar as privatizações" e abre a porta a nacionalizações, estratégia que Rui Rocha interpreta como um caminho para "a ruína das pequenas e médias empresas e de vários setores económicos". Na ótica dos liberais, "deve haver lucros privados e prejuízos privados", em vez de se "injetar dinheiro dos contribuintes, como na TAP ou na EFACEC". Paulo Raimundo contrapôs: "A IL acha que o Estado está a mais em tudo, a não ser para passar cheques".