Rui Rocha defende que IL "fez bem" em ficar fora da Aliança Democrática

O presidente da Iniciativa Liberal congratulou-se este domingo por o partido ter ficado de fora de qualquer coligação pré-eleitoral, salientando que o partido "não tem dois pesos e duas medidas" em matérias judiciais.

"Com a IL, não há dois pesos e duas medidas. O que exigimos para Pedro exigimos para Luís, o que exigimos para António, exigimos para Miguel. Não interessa de que partido é, todos têm que responder a um patamar de exigência ética do qual não prescindimos", afirmou Rui Rocha.

Num almoço com cerca de uma centena de apoiantes em Lisboa, Rui Rocha salientou que, ao contrário do que muitos diziam, a IL fez bem em apresentar-se às eleições legislativas de 10 de março em listas próprias e com o seu programa eleitoral.