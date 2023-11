Rui Rocha diz adeus a Costa e atira à "troika Raimundo, Mortágua e Pedro Nuno"

O líder da IL despediu-se esta quarta-feira de António Costa, que acusou de "fuga às responsabilidades", e disse sonhar com o dia em que a "troika de Raimundo, Mortágua e Pedro Nuno Santos" deixará de mandar na casa dos portugueses.

Foi com um discurso em tom de campanha eleitoral e que obrigou à intervenção, por diversas vezes, do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, para serenar os ânimos no plenário no debate do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

"Senhor primeiro-ministro, no debate quinzenal de 18 de outubro disse-lhe que o seu Governo estava em fuga. Confesso que nunca pensei que essa fuga acontecesse tão depressa. Mas a fuga, a fuga permanente às responsabilidades é, de facto, a marca da sua governação que agora termina", disse o presidente e deputado da IL no arranque da sua intervenção.

Mais à frente, Rui Rocha terminou o discurso dirigindo-se de novo diretamente ao primeiro-ministro com duas recomendações: "que passe a escolher melhor as companhias e que aprenda a assumir as suas responsabilidades".

"Até sempre, primeiro-ministro António Costa. Hasta la vista. Adeus", disse, gerando uma nova reação exaltada da câmara que fez Santos Silva afirmar que aquele tipo de comportamento mostrava desrespeito perante o próprio presidente do parlamento.

O líder liberal relatou que, desde que assumiu a presidência do partido, lhe perguntam muitas vezes se não se cansa e ele responde "sempre que não" porque sonha com um dia em que o país será diferente do que é esta quarta-feira.

"Senhor primeiro-ministro vai mesmo chegar uma segunda-feira em que a troika de Raimundo, Mortágua e Pedro Nuno Santos não terá poder para impedir o país de crescer, vai mesmo chegar uma segunda-feira em que a troika Raimundo, Mortágua e santos não vai ter poder para mandar na saúde, no bolso e na casa dos portugueses", afirmou.

Rui Rocha personalizou a sua vinda para a política e explicou que entrou nesta atividade com "dois objetivos muito claros", o primeiro dos quais para derrotar as políticas e o Governo liderado por António Costa.

"O segundo objetivo é "contribuir para pôr Portugal a crescer" para que os portugueses possam ficar e, aqueles que emigraram, possam regressar.

"A primeira parte do objetivo está cumprida. A segunda parte vai começar a cumprir-se na tal segunda-feira que é, digo-lhe agora, a segunda-feira de 11 de março", antecipou.