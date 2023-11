Rui Rocha diz que Mário Centeno devia abandonar governação do Banco de Portugal após polémica

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, reagiu esta segunda-feira à polémica a envolver Mário Centeno e disse que este deveria abandonar a governação do Banco de Portugal."Mário Centeno só tem um rumo a seguir que é abandonar a governação do Banco de Portugal", salientou.Recorde-se que este fim de semana, o governador do Banco de Portugal revelou ao Financial Times que tinha sido convidado pelo primeiro-ministro, António Costa, e pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para chefiar o Governo. Esta informação foi depois desmentida pelo Chefe de Estado que disse não ter convidado "quem quer que seja" antes de ouvir os partidos políticos com representação parlamentar.Mário Centeno a cabou por confirmar esta segunda-feira que não foi convidado por Marcelo para liderar o executivo.Em declarações aos jornalistas, Rui Rocha aproveitou para criticar novamente o Governo de António Costa e disse que Portugal não pode continuar na situação em que se encontra. "Não podemos continuar com este verdadeiro lamaçal de degradação", justificou.Para o presidente da IL, o cenário de crise política mostra que o primeiro-ministro demissionário não tem forma de terminar o mandato com dignidade e que, por isso, as eleições deveriam acontecer com a maior brevidade possível."Aquilo que tem acontecido mostra que o País não pode estar nas mãos de António Costa durante cinco meses. Não dá para ter um primeiro-ministro a atrasar o País", vincou.Sobre a antecipação de eleições, o liberal justifica que "tempos inéditos" exigem medidas inéditas."Como um Governo nestas condições pode continuar? Nada disto é aceitável. Os portugueses precisam de instituições renovadas com partidos e representantes credíveis", rematou.