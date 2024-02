Rui Rocha quer fixar jovens e garantir médicos de família. Pedro Nuno Santos diz que "magia não existe"

Os debates televisivos para as eleições legislativas antecipadas começaram, esta segunda-feira, com o líder do PS, Pedro Nuno Santos, e o líder da IL, Rui Rocha.



O primeiro tema a ser abordado no debate foi as eleições nos Açores. O líder do PS diz tem falado com Vasco Cordeiro e que vai esperar pela reunião de quinta-feira do partido para falar sobre o futuro. "A decisão terá todo o meu apoio", afirma. Já Rui Rocha refere que

não vão transformar a economia, vão antes provocar um rombo nas contas públicas que dificilmente será compensado". Rui Rocha responde que com as medidas da IL haveria mais fixação de jovens trabalhadores no País e dinheiro líquido "no bolso" das pessoas. Sobre as empresas é preciso "eliminar ou reduzir taxas e taxinhas", diz o líder da IL.



Sobre o tema da Saúde, Pedro Nuno Santos refere que o SNS tem problemas, mas que a solução "não é desistir dele". "Ao fim destes anos todos, temos um SNS com problemas, mas que produz mais. Mas temos uma sociedade que está a envelhecer e que precisa mais dele", esclarece.



"Aquilo que temos hoje em dia é um serviço de acesso a listas de espera e não um SNS", responde Rui Rocha, que esclarece que a proposta da IL é garantir acesso imediato a médico de família aos portugueses com +65 anos, assim como grávidas e crianças até aos 9 anos. "Se o SNS tiver capacidade, perfeito. Se não tiver, contratando privados", diz.



Pedro Nuno Santos acusa a IL de não ter dinheiro para pagar as propostas que prometem: "A magia não existe. Governamos com a realidade".







"não há nenhuma derrota pessoal" nas eleições deste domingo porque a Iniciativa Liberal "continua presente na assembleia dos Açores".Sobre as propostas da IL, Pedro Nuno Santos afirma que as reduções dos impostos em Portugal "