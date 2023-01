Depois do anúncio dos resultados com um atraso de horas capaz de enervar o mais paciente dos membros da convenção, os candidatos da lista de Rui Rocha subiram ao palco em ambiente de festa, recebendo muitos abraços dos seus apoiantes. Rui Rocha teve 51,7% e Carla Castro, sua grande concorrente, ficou em segundo lugar com 44% dos votos.









