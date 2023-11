Rui Tavares antevê campanha eleitoral "dura e suja"

O líder do partido Livre, Rui Tavares, anteviu, esta quarta-feira, em entrevista à, uma campanha eleitoral "dura e suja" com algum aproveitamento das polémicas em torno da justiça."Temo que a campanha seja muito dura e muito suja com as polémicas em torno da justiça. Há sinais de oportunismo político que beneficia com a descredibilização do sistema", defendeu.As eleições legislativas portuguesas, convocadas por Marcelo Rebelo de Sousa, serão realizadas a 10 de março . O anúncio da nova data seguiu-se à exoneração de António Costa, que se viu envolvido num caso judicial.Rui Tavares, que pede racionalidade e cuidado na reação dos resultados dos casos em tribunal, acredita que o escândalo tem contornos facilmente associados a uma "crise de regime"."É preciso mudar elementos no poder legislativo e executivo."O fundador do Livre pede ainda "bom senso" aos agentes políticos para "não tornar esta situação ainda mais excecional"."Estamos em revisão constitucional. Em teoria seria possível alterar a constituição agora", recordou.Na entrevista o político e historiador deixou assente que não concorda com António Costa, que apelidou a crise de "desnecessária e despropositada"."A partir do momento em que o primeiro-ministro se demite, a decisão deve ser respeitada. Quando o Livre foi chamado a Belém não se pronunciou sobre manutenção do governo ou marcação de eleições, porque essas decisões são do estrito âmbito do Presidente da República."Contudo, o político lembra que a única exigência era haver eleições "o mais rápido possível".Rui Tavares deixa também críticas à atuação da Procuradoria-Geral da República, que acusa de ter relegado "para o gabinete de imprensa" um comunicado tão importante."Esse comunicado vem assinado pelo gabinete de imprensa. Um comunicado com esta importância não pode vir assinado pelo gabinete de imprensa. A importância do momento exigia maior esclarecimento. Quando acontece uma coisa desta importância temos de dar a cara, por mais que seja difícil."Rui Tavares defende que a maneira de se fazer uma boa campanha, face às circunstâncias atuais, é exercendo "grande vigilância".O líder do Livre acredita que apesar de "as esquerdas serem diferentes entre si", há muitas coisas que as une."No que tem que ver com o estado social e os serviços públicos, há mais linhas verdes do que vermelhas", argumentou.Quanto ao Chega, Rui Tavares lembra um aviso que fez na última campanha para as eleições legislativas e atira que uma coligação da direita com o partido de André Ventura seria "mais uma maldição do que uma bênção"."Quando disse há dois anos que a maioria absoluta era instável, não achei que iria ter tanta razão. Seria muito importante que os partidos de direita explicassem ao eleitor que um voto no Chega piora os problemas de Portugal e afasta a direita democrática."O político termina a recordar que os recentes problemas afastam as pessoas da política e criam um clima de suspeição.

"Em momento de incerteza, em que os limites não estão claros, quem quer servir o país no poder político fica incerto sobre qual é a melhor forma de fazê-lo. Parece que todos os cidadãos suspeitam dos políticos", rematou.