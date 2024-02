“Hoje há mais gente. Devia vender-se mais”, diz um comerciante da Feira de Santana, na ilha de São Miguel, no dia em que a vida política passou por ali em duas horas. O líder do PS/Açores, do PSD/Açores e mesmo André Ventura aproveitaram o mercado de quinta-feira para angariar os últimos votos para as eleições de domingo na região, onde há já quem fale em acordos à direta.









