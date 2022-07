"Saber sair na altura certa": O último discurso de Rui Rio como líder do PSD

estar na política de forma séria não é contratar técnicos de marketing a peso de ouro", num ataque a António Costa.

Rui Rio despede-se esta noite da liderança do PSD, sucedendo Luís Montenegro no cargo.O social-democrata subiu ao palco do 40º Congresso do PSD, que arrancou esta sexta-feira no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, onde começou por agradecer aos militantes que estiveram ao seu lado, sem esquecer "os momentos mais sensíveis".Da Segurança Social, passando pelo SEF, SNS e Justiça, Rio afirmou que a "brutal degradação que tem tomado conta" dos serviços públicos.Apesar das críticas, o social-democrata não esquece os trabalhos e propostas apresentadas ao longo da sua presidência, desde a proposta para a revisão da Constituição à reforma da Justiça."Estar na política de forma séria e com espírito de missão é defender as suas ideias e convicções", continua, alertando que estar na política "Rio relembra que "há sempre um princípio, meio e fim", afirmando que há que "saber sair na altura certa".Em atualização