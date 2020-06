"Saia em segurança": António Costa cria slogan em forma de aviso para os feriados

O primeiro-ministro, António Costa, apelou este sábado aos portugueses para terem cuidados redobrados na próxima semana, marcada por vários feriados. "Depois de muitos meses de confinamento em que a palavra foi ‘fique em casa’, querem, seguramente, aproveitar esta semana em que possam usufruir, mas com uma nossa nova palavra de ordem que é ‘saia em segurança’", afirmou o chefe de Governo, que assinalou o arranque da época balnear na praia da Rocha, em Portimão: "Este ano existe uma outra realidade e, se cumprirmos as regras e o fizermos em segurança, a praia vai fazer bem à saúde".António Costa garantiu que o Algarve é um destino seguro. "É muito importante que essa confiança exista em nós e também lá fora", disse, apelando aos portugueses para visitarem regiões do País aproveitando a redução de turistas estrangeiros. "Não sabemos por quanto tempo será, por isso convém aproveitar este ano", defendeu. Mais a norte, o Presidente da República também esteve na praia, para dar um mergulho no mar da Ericeira, em Mafra. Marcelo Rebelo de Sousa só tirou a máscara para ir à água e pediu para se "respeitar as regras sanitárias" e de distanciamento nas praias.O Chefe de Estado desdramatizou o aumento de casos em Lisboa e Vale do Tejo e pediu moderação."Não podemos facilitar, mas não podemos cair no alarmismo oposto. Há aqui um equilíbrio que é preciso manter", afirmou o Presidente, acrescentando: "Não podemos confundir uma ação massiva [de testagem] na área da construção civil em cinco municípios com uma disseminação [da doença] na sociedade".Preocupada com as festas e ajuntamentos de jovens nos últimos dias, a Câmara de Faro proibiu todas as atividades de lazer em espaços abertos e vias públicas, "em especial, toda a área da ilha de Faro". Cafés e restaurantes não podem receber clientes a partir das 23h00.68 das 621 zonas balneares do País não têm poluição, numa análise da associação ambientalista Zero, que contabiliza praias sem contaminação microbiológica na água nos três últimos anos. Torres Vedras (10) e Peniche (5) são os concelhos com mais praias ‘limpas’.