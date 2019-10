Saiba o que precisa e onde pode votar para as legislativas

Os portugueses são este domingo chamados a eleger 230 deputados, divididos por 22 círculos (18 no Continente, dois nas regiões autónomas e círculos da emigração -- Europa e Fora da Europa).



O que é preciso para votar?

Podem votar os cidadãos portugueses maiores de 18 anos que se encontrem inscritos no recenseamento eleitoral português, no território nacional ou no estrangeiro. Para exercer o seu direito de voto, basta indicar o seu nome ao presidente da mesa e entregar o documento de identificação, que pode ser o cartão de cidadão ou o passaporte.





Caso não os tenha consigo, a identificação faz-se por meio de qualquer outro documento oficial que contenha fotografia atualizada ou através de dois cidadãos eleitores que atestem, sob compromisso de honra, a sua identidade, ou ainda por reconhecimento unânime dos membros da mesa.



Como saber o local de voto?

A consulta desta informação pode ser feita na Junta de Freguesia, na página oficial "www.recenseamento.mai.gov.pt", através da aplicação móvel MaiMobile (disponível na App Store e Google Play) ou enviando uma SMS (gratuita) para o 3838 (escrevendo: RE nº de identificação civil data de nascimento no formato AAAAMMDD). Também é possível ligar para a linha de apoio ao eleitor (808 206 206).