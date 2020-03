Saída de Rui Rio do Parlamento marca debate da ‘emergência’

Sem tensão e com o chefe do Governo, António Costa, a responder a todas as perguntas dos deputados, o primeiro debate quinzenal no Parlamento desde a declaração do estado de emergência, realizado esta terça-feira, acabou por ficar marcado pela decisão do líder do PSD, Rui Rio, que decidiu sair do hemiciclo, agastado com o número de parlamentares do seu partido que estiveram presentes.

Defensor de que no Parlamento, no momento atual, só deveria estar a funcionar a comissão permanente, como em período de férias, Rio explicou aos jornalistas que mantém a crítica à decisão da conferência de líderes , de juntar um quinto dos deputados (46 dos 230) nas reuniões plenárias, mas admitiu que aceitava a decisão tomada pela maioria. Só que, não foi esse o entendimento da sua bancada parlamentar.

"Ao PSD cabem 16 deputados, não estavam 16, estavam bastantes mais e alguns estiveram permanentemente. A mim cabe-me dar o exemplo, se não saem eles, saio eu, mesmo discordando da conferência de líderes", disse.

Num debate quinzenal em que da esquerda à direita se enalteceu o papel dos profissionais de saúde na luta contra a pandemia, o primeiro-ministro sublinhou o espírito de "unidade nacional" entre os partidos e adiantou, após ser questionado pelo deputado do PSD Ricardo Batista Leite, que deverá ser preciso prolongar o estado de emergência que vigora até 2 de abril.

Já no campo económico, e em resposta a Catarina Martins, do BE, que criticou declarações "não solidárias" do ministro das Finanças alemão, contrário à ideia da criação de obrigações de dívida europeia - os chamados ‘eurobonds’ ou ‘coronabonds - , António Costa lembrou que vai haver "uma discussão decisiva" em Conselho Europeu e defendeu que "todas as medidas devem ser adotadas".



Ventiladores só vão chegar com pagamento prévio

Questionado pelos deputados sobre a falta de meios para acudir aos doentes em Cuidados Intensivos, o primeiro-ministro, António Costa, explicou que o País está num mercado mundial em que é hoje preciso competir na procura por equipamentos fundamentais na saúde. "Na segunda-feira fizemos o pagamento de 10 milhões de dólares (cerca de 9,3 milhões de euros) para a aquisição de 500 ventiladores na China", disse, acrescentando que só desse forma foi possível fazer a ecomenda.



Costa responde com encomendas à falta de meios na saúde

Quase sem exceção, os deputados que esta terça-feira questionaram o primeiro-ministro, António Costa, aludiram à falta de meios de proteção para os profissionais de saúde. O líder do Executivo acabaria por responder com números de encomendas já feitas: 381 482 botas de proteção, 549 837 fatos, 6 813 259 de luvas esterilizadas e mais de 10 milhões de luvas não esterilizadas, entre outro equipamento.