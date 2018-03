Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salário afasta jovens das Forças Armadas

Estudo do Exército revela que 66% dos militares voluntários estão insatisfeitos com o ordenado.

Por António Sérgio Azenha | 01:30

O salário é a principal causa do afastamento dos jovens das Forças Armadas. A conclusão pode ser retirada de um estudo realizado pelo Exército sobre as motivações de ingresso dos jovens, aos 18 anos, neste ramo das Forças Armadas, no qual 66% dos militares contratados inquiridos apontam o ordenado como o fator mais negativo do Regime de Voluntariado (RV) e Regime de Contrato (RC). Neste momento, os militares nestes regimes começam por ter um salário inferior a 600 euros brutos por mês.



O próprio estudo, que o Exército divulgou esta semana na rede interna e ao qual o CM teve acesso, deixa claro que "a questão central da problemática do recrutamento e da retenção é a qualidade do serviço militar durante o período de tempo em que os militares em regime de RV/RC permanecem nas fileiras". O estudo foi realizado pelo Exército em 2015, 2016 e início de 2017 e abrangeu um universo considerável de jovens militares contratados no ativo e que já saíram desse ramo das Forças Armadas.



Os resultados do estudo foram apresentados, no final do mês passado, num encontro da Direção de Administração de Recursos Humanos do Exército e dão uma imagem muito negativa do RV/RC no Exército, o que acaba por ter também reflexos na Marinha e na Força Aérea.



Além do salário, 54% dos jovens militares voluntários/contratados consideram negativas as condições de apoio (alimentação e alojamento) e as condições de trabalho (horários, instalações e equipamentos do Exército). Mais de 50% desses jovens inquiridos consideram também negativa a carreira e as oportunidades de progressão na mesma.



A situação é tão grave que "33,5% dos militares do Exército em RV/RC não recomendariam o ingresso nas Forças Armadas e só 26,1% recomendariam [o ingresso] no próprio ramo", refere o estudo.



11 000

é o número de militares em regime de voluntariado e em regime de contrato. Desse total, cerca de oito mil estão no Exército e os restantes estão na Marinha e na Força Aérea. No total, as Forças Armadas têm cerca de 30 mil efetivos.



Fim do corte salarial

O Orçamento do Estado para 2018 acabou com o corte salarial aos militares nos regimes de voluntariado e de contrato, que vigorou durante o período de intervenção da troika. Nesse período, o ordenado bruto inicial era inferior a 200 euros/mês.