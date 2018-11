Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salário de 714,8 euros para novos contratos

Até junho havia 757 mil trabalhadores a ganhar 580 euros por mês.

Por Beatriz Ferreira e Diana Ramos | 01:30

Quem acaba de chegar ao mercado laboral e é contratado com um ordenado acima do salário mínimo pouco mais recebe do que 700 euros mensais. Segundo o relatório de acompanhamento da retribuição mínima mensal garantida esta terça-feira entregue aos parceiros sociais, em junho deste ano "a média mensal dos novos contratos com remuneração base diferente do salário mínimo teve um crescimento homólogo de 3,8%, fixando-se nos 714,8 euros".



Os dados entregues na reunião da Concertação Social mostram também que "nos primeiros seis meses de 2018 iniciaram-se cerca de 595,5 mil contratos de trabalho, mais 36,3 mil do que no mesmo período de 2017". Nesse período, cessaram 380,3 mil contratos laborais, o que representa um acréscimo de 10,5% face ao ano anterior.



Em junho havia em Portugal 757,2 mil trabalhadores a receber o salário mínimo nacional, mais 3,4% face ao período homólogo de 2017. Feitas as contas, são mais 24,8 mil trabalhadores com um vencimento de 580 euros.



Os setores que mais contratam a pagar o valor mínimo mantêm-se praticamente inalterados: a agricultura, a restauração e hotelaria e a construção. Os dados do relatório mostram também que 53% dos que recebem o salário mínimo são mulheres e 30% deles são trabalhadores jovens abaixo dos 25 anos.



Na caracterização feita pelos serviços do Ministério do Trabalho é possível concluir também que "a subida do salário mínimo nacional desloca a maioria dos trabalhadores que recebiam entre o anterior e o novo valor de salário mínimo para o novo limiar". Ainda assim, o "efeito de arrastamento das restantes remunerações é muito reduzido"



O documento permite também concluir que 40,2% dos novos contratos pagam o vencimento mínimo, uma percentagem ainda assim mais baixa do que nos anos anteriores.



Governo abre porta a subida além dos 600 euros mensais

O ministro do Trabalho não fecha a porta a que o salário mínimo vá além dos 600 euros em 2019.



"Se criarmos condições para que haja entendimento alargado de que será vantajoso outro valor, não será o Governo que se irá opor", disse Vieira da Silva.



Os patrões pedem medidas para as empresas e só assim admitem uma subida acima desse valor. "As empresas estão a contar com os 600 euros", afirmou a CIP.