Salário mínimo para 2020 fechado quarta-feira e evolução será "gradual e equilibrada"

A ministra do Trabalho disse esta terça-feira que pretende concluir a discussão sobre o aumento do salário mínimo para 2020 na próxima quarta-feira e sublinhou que a evolução da remuneração até 2023 será feita de forma "gradual e equilibrada".

A atualização do salário mínimo nacional para 2020 começou hoje de manhã a ser discutida na Concertação Social, mas o Governo não avançou ainda com uma proposta, que será apresentada no dia 13, próxima quarta-feira, disse a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

A governante, que presidiu pela primeira vez à reunião da Concertação Social, defendeu que "quanto mais consenso houver, melhor", mas lembrou que a última palavra sobre o aumento do salário mínimo caberá sempre ao executivo.

A meta traçada pelo Governo é atingir os 750 euros em 2023, sendo fixados os valores ano a ano, em negociação com os parceiros sociais, uma evolução que será feita "de uma forma gradual e equilibrada", adiantou Ana Mendes Godinho.

A ministra do Trabalho afirmou que após a discussão sobre o valor do salário mínimo nacional para 2020, que será concluída na quarta-feira, dado o "caderno de encargos de medidas a implementar", os parceiros irão então começar a discutir um acordo global de rendimentos.

"Temos um caderno de encargos enorme de projetos e de medidas a implementar nesta legislatura, temos um horizonte temporal com metas definidas (...) e o que queremos garantir é uma trajetória que nos garanta chegar a estes valores de uma forma consistente num momento em que temos bons números quer da evolução da economia quer do emprego", disse Ana Mendes Godinho.

Segundo explicou a governante, o plano de trabalhos tem assim "dois momentos importantes", um primeiro com a fixação do salário mínimo para 2020 no "curto prazo" e, depois, "uma negociação para um acordo global de rendimentos e competitividade com discussão "mais aprofundada".

O salário mínimo é, atualmente, de 600 euros, com a UGT a reivindicar 660 euros para 2020 e a CGTP a exigir 850 euros na legislatura.

As confederações patronais, segundo contou o líder da UGT, Carlos Silva, no final da reunião da Concertação Social, puseram em cima da mesa um valor de 625 euros para 2020, considerado "ridículo" pela central sindical.

Porém, aos jornalistas, o presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, não adiantou qualquer valor.

"A CIP não apresentou qualquer proposta, apenas trouxemos para a reunião o que é o desejo de progredirmos na evolução salarial no seu todo e nomeadamente no salário mínimo, mas com base em critérios que têm de ser quantificados e monitorizáveis como o crescimento económico, produtividade e inflação", disse António Saraiva.

Segundo o presidente da CIP, com os valores destes indicadores apresentados pelo Governo, a atualização em 2020 levaria a um aumento do salário mínimo para 617 euros.

António Saraiva considerou "fundamental" que haja um "amplo acordo para a melhoria dos fatores de competitividade", nomeadamente ao nível fiscal, que permita às empresas sustentarem o aumento salarial que, por sua vez, deve ser feito "numa base de razoabilidade".

Para a CIP, esse acordo mais amplo deverá ficar concluído "no primeiro trimestre de 2020".

Já o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), Vieira Lopes, quer ver definido um "critério metodológico que tenha em conta os indicadores económicos e um acréscimo para a componente social" do salário mínimo, mas sublinhou que a "condição base" é a garantia de atualização dos contratos com as empresas com maior peso no salário mínimo "e que isso apareça no Orçamento do Estado".

Do lado das centrais sindicais, o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, lembrou que há mais de 750 mil trabalhadores a receber o salário mínimo, de 534 euros líquidos.

"O aumento do salário mínimo é fundamental para a economia, para os trabalhadores e para as empresas", afirmou o líder da intersindical.

O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, disse estar disponível para um acordo na Concertação Social e até a "recuar" na proposta da central sindical, de 660 euros, mas "apenas para um valor que seja legítimo".

