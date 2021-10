O secretário-geral do PS, António Costa, revelou que é intenção do Governo elevar o salário mínimo nacional (SMN) até aos 850 euros em 2025. O valor foi avançado na reunião da Comissão Política Nacional do PS destinada a fazer a avaliação das negociações com o PCP, PEV, Bloco de Esquerda e PAN para a viabilização da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2022.