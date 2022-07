Os novos administradores do Banco Português de Fomento (BPF) terão salários ao nível dos seus homólogos da CGD. Ao que o CM apurou, os ordenados dos administradores executivos da Caixa são a referência para a fixação dos vencimentos da equipa de Celeste Hagatong e Ana Carvalho, futura presidente não executiva do conselho de administração e presidente da comissão executiva do BPF.









