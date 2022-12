O Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), tutelado pelo Ministério da Justiça (MJ), paga a 72 funcionários um salário igual ou superior ao ordenado-base do primeiro-ministro: segundo dados do IRN, estes funcionários, que serão conservadores dos registos e alguns oficiais dos registos, têm um salário igual ou superior a 5501 euros brutos por mês.









