Sandra Felgueiras e diretora da RTP explicam reportagem polémica do 'Sexta às 9' no Parlamento. Acompanhe ao minuto

A jornalista Sandra Felgueiras e a diretora de informação da RTP, Maria Flor Pedroso, vão ser ouvidas esta terça-feira em audição no Parlamento sobre a decisão do adiamento do programa "Sexta às 9" da RTP1.A Comissão de Cultura e Comunicação aprovou por unanimidade a audição de Sandra Felgueiras, Gonçalo Reis e Maria Flor Pedroso no Parlamento. A jornalista e coordenadora do programa ‘Sexta às 9’, o presidente da RTP e a diretora de informação vão ser desta forma obrigados a explicar a polémica que se gerou nos últimos meses em torno do regresso do formato, suspenso durante a campanha das Legislativas, e, consequentemente, da exibição de uma reportagem sobre o negócio do lítio desfavorável ao Governo.O PSD pediu para ouvir a jornalista Sandra Felgueiras, o presidente da RTP, Gonçalo Reis, e a diretora de Informação, Maria Flor Pedroso, sobre a polémica em torno do ‘Sexta às 9’ na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação e não na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que trata de casos relacionados com a liberdade de expressão e direitos constitucionais.Em causa está o polémico adiamento do regresso do programa ‘Sexta às 9’, inicialmente previsto para 13 de setembro, com uma investigação sobre a concessão de lítio no concelho de Montalegre. A reportagem, comprometedora para o Governo, acabou por ser transmitida dia 11 de outubro, já depois das eleições Legislativas."Não há nenhum processo de intenções contra ninguém", começou por responder a jornalista, que aponta as dificuldades devido ao número muito reduzido de membros da equipa do programa "Sexta às 9". "Pus o meu lugar várias vezes à disposição. Nunca aconteceu", diz."Houve alguma interferência no trabalho da equipa [de jornalistas]?", questionou o deputado do grupo parlamentar do PS, José Magalhães.Jornalista confessa que foi chamada por Cândida Pinto e Maria Flor Pedroso ainda durante o mês de agosto e foi informada de que o programa "Sexta Às 9H" voltaria a 11 de outubro e não a 13 de setembro. "Nunca em 8 anos de programa tive uma suspensão por eleições", afirmou Sandra."Jornalista Sandra Felgueiras e "Sexta às 9" foram sacrificados num frete político". O deputado do Grupo parlamentar do PSD coloca um conjunto de perguntas à jornalista, nomeadamente sobre a grelha de programação para setembro. Sandra Felgueiras foi também questionada sobre se sabia que aquele tema estaria em cima da mesa, se sofreu pressões da redação.Começa a audição à jornalista Sandra Felgueiras.