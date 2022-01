Santa Maria da Feira: O 10º concelho-chave das eleições Legislativas 2022

Concelhos-chave são concelhos onde é expectável que haja um elevado número de votantes (superior a 70 mil) e onde, nas últimas oito eleições Legislativas, houve mudanças significativas na intenção de voto no partido com maior expressão. Vamos começar uma viagem por concelhos que podem fazer diferença no número de deputados eleitos por um partido que queira vencer as eleições Legislativas de 2022.O concelho de Santa Maria da Feira é o 10º concelho-chave destas eleições Legislativas 2022. É um município com uma preponderância particular em dois distritos pois pertence à área metropolitana do Porto mas integra o distrito de Aveiro, onde serão eleitos 16 deputados.Para este ano, a sua importância é muito relevante, já que representou 20,3% dos eleitores que votaram nas anteriores Legislativas de 2019 em todo o distrito de Aveiro. Para além do número de eleitores, e independentemente do valor da abstenção, há outro critério que é determinante para a sua inserção neste lote de concelhos mais importantes destas Legislativas. É que, nos últimos oito atos eleitorais em Legislativas, Santa Maria da Feira já mudou de cor de partido vencedor por quatro vezes.O voto dos feirenses é volátil, entre PS e PSD, mas eles sabem bem para o que votam. Não é à toa que, aqui, os resultados de todas as eleições autárquicas alguma vez realizadas em Portugal foram 100% consistentes. O voto nas municipais foi sempre à direita. É um dos bastiões laranja mais sólidos de todo o território nacional. Paradoxalmente, o voto nas Legislativas é diferente, pois, nas últimas oito eleições, Santa Maria da Feira votou sempre no partido eleito para formar governo.Foram precisos 17 262 votos para, no distrito de Aveiro, eleger cada deputado.Foram eleitos sete deputados pelo PS, seis pelo PSD, dois pelo BE e um pelo CDS-PP, no total do distrito de Aveiro..Só os votos no PS (37,97%) e PSD (32,02%) elegeram um deputado cada em Sta. Maria da Feira.