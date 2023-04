Santana Lopes acredita que António Costa soube previamente da apreensão do computador do ex-adjunto de Galamba

Pedro Santana Lopes referiu este sábado que o Serviço de Informações de Segurança (SIS) não podia ter sido chamado para recuperar o computador do ex-adjunto do ministro de João Galamba sem conhecimento ou autorização do primeiro-ministro António Costa."Estou convencido que o Primeiro-ministro foi informado previamente", defendeu Santa Lopes em entrevista àEm causa está a polémica à volta da exoneração de Frederico Pinheiro relacionada com a omissão de notas da reunião entre a CEO da TAP e o PS . O ex-adjunto de João Galamba acusa o ministro das Infraestruturas de omitir informação à comissão de inquérito à TAP.Questionado sobre se considera que o presidente da República se prepara para pedir a demissão de António Costa, o presidente da Câmara da Figueira da Foz revela que "seria natural".