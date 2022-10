Santana Lopes acusa Agência Portuguesa do Ambiente de gozar com a Figueira da Foz

O presidente da Câmara da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, acusou esta quarta-feira a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) de estar a gozar com o município, ao protelar no tempo intervenções de transposição de areias na zona costeira do concelho.

"Depois do que foi dito [pela APA], tomar uma decisão dessas é gozar com a cara dos figueirenses", frisou aos jornalistas o presidente do município da Figueira da Foz, no final da sessão da Câmara de hoje.

Segundo o autarca, a APA não tem intenção de executar antes de 2025 a transferência de 3,2 milhões de metros cúbicos de areia para sul da Cova Gala, que estava prevista para 2023.