Santana Lopes acusa PSD e PS de terem "pacto" contra sua candidatura às autárquicas na Figueira

Pedro Santana Lopes, antigo primeiro-ministro e candidato independente à Câmara da Figueira da Foz, quer tornar este concelho num "exemplo para o país" e acusou PSD e PS de terem um "pacto" para atacar a sua candidatura.

Na apresentação do programa eleitoral, Pedro Santana Lopes, cabeça-de-lista pelo movimento 'Figueira à Primeira', reiterou que "não basta pôr Figueira da Foz no mapa, mas sim torná-la liderante" e fazer deste concelho do distrito de Coimbra "um exemplo para o país" em várias áreas.

Se ganhar a câmara municipal, o candidato quer "no primeiro dia, começar a limpeza do areal da praia com a devida proteção dunar" e avançar com a requalificação da frente de mar, assim como criar uma equipa permanente 24 horas para salvamento marítimo, tendo em conta os acidentes na entrada da barra do porto de pesca.