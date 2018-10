Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Santana Lopes anuncia que Aliança já é partido

"Tribunal Constitucional aprovou", escreveu o político nas redes sociais.

12:46

O Tribunal Constitucional (TC) aprovou a formação do novo partido Aliança, fundado por Pedro Santana Lopes, confirmou hoje à agência Lusa fonte do TC.



Em 19 de setembro o antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes entregou mais de 12 mil assinaturas no TC para iniciar o processo de formalização do novo partido.



A Aliança torna-se assim a 23.ª formação política portuguesa.