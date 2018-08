Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Santana Lopes cria Aliança com a mesma cartilha

Social-democrata lança novo partido, com o programa que levou às diretas do PSD.

Por Salomé Pinto | 10:05

O novo partido de Pedro Santana Lopes já tem nome. Chama-se Aliança e apresenta-se com a mesma cartilha que o ex-militante levou às eleições diretas do PSD e que o conduziu à derrota frente a Rui Rio, segundo apurou o Correio da Manhã.



Santana não abdica dos seus ideais e já que o o partido onde militava não os quis pôr em prática, então o antigo primeiro-ministro decidiu sair e formar uma nova força política.



Na declaração de princípios a que o CM teve acesso, e que será divulgada amanhã, a Aliança defende a "reestruturação da dívida pública, um afastamento definitivo do PS, rompendo com os acordos que o líder do PSD, Rui Rio, celebrou com o Governo, nomeadamente nas áreas da descentralização e dos fundos comunitários.



Santana defende maior intervenção pública na Justiça e Segurança e, em contrapartida, menos Estado na Saúde e Segurança Social.



Ao CM, vários santanistas e passistas mostraram-se irritados com o ex-militante, rejeitando desfiliar-se do PSD para apoiar o novo partido. Serão sobretudo desconhecidos, fora do meio político-partidário, que irão integrar a Aliança.



O partido começa esta segunda-feira a recolher as 7500 assinaturas necessárias para entregar no Tribunal Constitucional. No final do mês, apresenta-se oficialmente ao País, a tempo das eleições de 2019.



"Ganha a democracia com um novo partido"

Em 2003, Manuel Monteiro também abandonou o CDS para formar o Partido da Nova Democracia. Ao CM, o ex-líder centrista afirma que "apesar do falhanço desse partido", deseja "os maiores sucessos para a Aliança".



"A democracia ganha sempre com um novo partido", sublinha. Monteiro identifica-se com os princípios de Santana Lopes, nomeadamente na sua visão de uma Europa não federalista, mas rejeita associar-se à Aliança.



"Se me voltar a filiar num partido, será no CDS", conclui.