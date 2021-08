Santana Lopes impedido de usar nome nos boletins de voto das autárquicas

O Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra rejeitou o pedido do PSD para impugnar a candidatura de Pedro Santana Lopes à Câmara da Figueira da Foz, mas veio dar razão ao PSD quanto à designação das listas.



A deliberação, a que o CM teve acesso, concluiu que o nome do candidato não pode figurar em nenhum dos boletins de voto. Mas Santana garantiu ao CM que "não foi notificado para corrigir as listas" e que vai "pedir uma aclaração do despacho", defendendo que à luz da nova eleitoral autárquica não existir ilegalidade na utilização da designação "PedroSantana Lopes - Figueira a Primeira " nas listas para a câmara e assembleia municipal e "Figueira a Primeira" para as freguesias.