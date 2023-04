Santos Silva abre processo de averiguações à captação de conversa privada em vídeo no Parlamento

O presidente da Assembleia da República (AR), Augusto Santos Silva, avançou, esta quinta-feira, em plenário, que determinou a abertura de um processo de averiguações à captação de imagens e som de uma conversa "informal e particular entre representantes dos órgãos de soberania" no Parlamento, no dia 25 de abril.

as imagens em que aparece com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com primeiro-ministro, António Costa, a comentar o "ralhete" dado ao Chega, na cerimónia do 25 de Abril. No vídeo, é possível ver ainda Santos Silva a comentar que o partido Iniciativa Liberal tem "falta de integridade política".

Santos Silva foi confrontado pela Iniciativa Liberal e Chega com

"Lamentavelmente, na terça-feira, foram colhidas imagens com captação de som de uma conversa informal e particular entre representantes de órgãos de soberania e outras personalidades, sem terem conhecimento e muito menos autorizado para a captação de som. Foi num momento de pausa entre duas sessões solenes. É lamentável e inaceitável que na AR se recolham imagens e captação de som sem as pessoas saberem e estarem a autorizar essa recolha", salientou o presidente da AR.



"Hoje de manhã determinei aos serviços da AR a abertura de um processo de averiguação", avançou Santos Silva, destacando que o vídeo foi retirado do canal do Parlamento "porque não pode existir no site da AR nenhum material que tenha sido recolhido à margem da lei e dos direitos individuais".



Antes da intervenção de Santos Silva, o líder da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, sublinhou que o conteúdo do vídeo era "uma total falta de respeito" para com os portugueses e que a IL não aceita "qualquer tipo de imputação de imaturidade".

"O que se passou nas últimas horas foi lamentável", disse também Pedro Pinto, do Chega.