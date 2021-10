Santos Silva alerta para "dois trunfos" que Portugal arrisca perder na cena europeia

O ministro dos Negócios Estrangeiros advertiu esta segunda-feira que um eventual 'chumbo' do Orçamento do Estado para 2022 retiraria a Portugal "dois trunfos" que o país tem jogado na cena europeia - o consenso a nível de disciplina orçamental e a estabilidade política.

Em declarações à imprensa após uma reunião de chefes da diplomacia da União Europeia (UE), no Luxemburgo, Augusto Santos Silva, questionado sobre se considera haver riscos associados a uma rejeição do OE2022, respondeu que sim, "vários riscos", e começou por deixar "dois alertas" enquanto ministro responsável pelos Assuntos Europeus.

"Como ministro responsável pelos Assuntos Europeus, tenho dois alertas a fazer: o primeiro é que a estabilidade política tem sido sempre uma característica da situação política portuguesa, que muito tem ajudado o trabalho do ministro responsável pelos Assuntos Europeus no diálogo com as instituições europeias e com os seus colegas. E o país não devia perder essa sua vantagem, designadamente em comparação com a instabilidade que caracteriza vários outros Estados-membros", começou por referir.