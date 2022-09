Augusto Santos Silva fez, como ministro dos Negócios Estrangeiros, um despedimento ilegal. O ex-ministro despediu, no âmbito de um processo disciplinar, uma funcionária da residência oficial do Estado Português em Genebra, em 1 de outubro de 2021, por violação dos deveres de prossecução do interesse público, de isenção e de lealdade.









Ver comentários