Santos Silva recusa proposta do Chega sobre imunidade dos deputados

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, recusou o projeto de lei do Chega que alterava o Estatuto dos Deputados – no que toca à imunidade - e permitiria que os parlamentares fossem ouvidos como declarantes ou arguidos, sem necessidade de autorização da Assembleia, "sempre que os factos subjacentes ao pedido [de levantamento de imunidade] não digam respeito a votos ou opiniões" emitidas no exercício de funções.

Augusto Santos Silva alega, no despacho a que o CM teve acesso, infrações à Constituição para não admitir o projeto lei do Chega.

Contactado pelo, o presidente do Chega, André Ventura, afirma: "Pensávamos que estes tempos de arbitrariedade tinham acabado com o fim do mandato de Ferro Rodrigues. Aparentemente continua tudo igual. Isto é censura prévia inadmissível."