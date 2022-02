PS já decidiu: Santos Silva vai ser o candidato do partido a presidente da Assembleia da República

Como já tinha avançado o Correio da Manhã, Augusto Santos Silva, recordista de ministérios e governos, reeleito nestas Legislativas pelo círculo Fora da Europa do PS não se irá manter na pasta dos Negócios Estrangeiros. O professor universitário e sociólogo vai mesmo ser o candidato do PS para próximo presidente da Assembleia da República. Segundo apurou o CM, a decisão já está tomada.



O nome da Santos Silva era para ter já sido anunciado na próxima segunda-feira, na reunião da bancada parlamentar do PS, que acabou adiada após o Tribunal Constitucional decidir a repetição das eleições legislativas no círculo da Europa.





A ideia de assumir a presidência da Assembleia da República é para, daqui a quatro anos, Santos Silva entrar na corrida à Presidência da República, sabe o Correio da Manhã.

Augusto Santos Silva já tinha transmitido a sua vontade ao primeiro-ministro, António Costa, que assim lhe concede o desejo. Os calendários eleitorais das próximas Legislativas e Presidenciais conjugam-se na perfeição para que o ainda ministro possa saltar da segunda para a primeira figura do Estado, uma vez que esta legislatura termina em 2026, no mesmo ano da próxima corrida a Belém. Assim, cai por terra a intenção da deputada socialista e atual vice-presidente do Parlamento, Edite Estrela, de suceder ao atual presidente parlamentar Eduardo Ferro Rodrigues, depois de este ter metido os papéis para a reforma.