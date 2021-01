"Se confinar duas semanas não há campanha eleitoral": Rui Rio admite adiamento das eleições presidenciais

O líder do PSD, Rui Rio, admitiu esta sexta-feira que a possibilidade de adiar as Presidenciais marcadas para o próximo dia 24 de janeiro.Em declarações aos jornalistas à saída da reunião com o primeiro-ministro, António Costa, sobre as medidas a adotar devido ao aumento de casos de Covid-19, Rio admitiu que se o País confinar durante duas semanas, não há campanha eleitoral. Se o confinamento for de um mês, irá apanhar o dia das eleições."Se os candidatos levantarem essa questão, estamos disponíveis para encontrar uma solução", afirmou o social-democrata.