Se Costa não exonerar Galamba já hoje "é primeiro-ministro de brincadeira", diz Hugo Soares

O secretário-geral do PSD desafiou esta terça-feira o primeiro-ministro a exonerar "até final do dia" o ministro das Infraestruturas, considerando que ficou provado que João Galamba mentiu ao parlamento e ao país depois da audição de António Mendonça Mendes.

"Tivemos um secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro que disse que o ministro João Galamba é mentiroso e mentiu ao país e à comissão parlamentar de inquérito. O que o PSD diz hoje é que o primeiro-ministro deve, até final do dia, exonerar o ministro João Galamba, caso contrário é também ele um primeiro-ministro de brincadeira", afirmou Hugo Soares, em declarações aos jornalistas à porta do Grupo Parlamentar do PSD, na Assembleia da República.

Questionado se o PSD admite avançar com uma comissão de inquérito sobre a atuação dos serviços de informações, caso essa demissão não se verifique, o secretário-geral do PSD remeteu essa questão para outro dia.

"O resto a seu tempo", afirmou, sem responder a mais perguntas.

Na sua declaração, Hugo Soares acusou o primeiro-ministro de ser "cúmplice desta mentira desde o primeiro dia", classificando a situação como "de lodo e lamaçal".

"Relembro que o primeiro-ministro decidiu entrar num conflito institucional com o Presidente da República manter no Governo um ministro que mentiu despudoradamente ao país e aos deputados", criticou.

O secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro confirmou esta terça-feira ter falado com o ministro João Galamba na noite de 26 de abril, mas rejeitou qualquer causalidade entre esse telefonema e o reporte aos serviços de informação do computador levado do Ministério das Infraestruturas.

"Não, o reporte aos serviços de informação da República, ao Sistema de Informações da República não decorreu nem de nenhuma sugestão, nem de nenhuma orientação, nem de nenhuma indicção da minha parte, nem da parte de nenhum membro do Governo. E era assim que tinha de ser", vincou António Mendonça Mendes.

Pouco depois de terminada esta audição parlamentar na Comissão de Assuntos Constitucionais, Hugo Soares considerou que "ficou muito claro" que este secretário de Estado "desmentiu aquilo que o ministro João Galamba disse na comissão parlamentar de inquérito aos deputados e, por essa via, aos portugueses".

"Não se percebe que o secretário de Estado tenha demorado 39 dias para desmentir o que foi dito. Terá ou não terá dito ao primeiro-ministro que o ministro estava a mentir quando referiu que foi ele [Mendonça Mendes] quem sugeriu que João Galamba contactasse os serviços de informações?", questionou.

Na semana passada, o secretário-geral do PSD já tinha concluído pela mentira de João Galamba, depois de o partido analisar as respostas dadas pelo primeiro-ministro a um requerimento dirigido pelos sociais-democratas.

Nessa ocasião, Hugo Soares deixou dúvidas sobre a utilidade de um inquérito parlamentar nestas condições, mas manteve que iria aguardar pela audição de Mendonça Mendes, que esta terça-feira ocorreu.

"Se temos ministros a mentir numa comissão parlamentar de inquérito com a anuência do primeiro-ministro, colocamos em causa a sua utilidade, se for para os ministros continuarem a mentir", disse então.

Nesse dia, o dirigente social-democrata acusou ainda o Governo de parecer "ter interesse em prolongar esta novela": "Sinceramente, dá a sensação de que o Governo não fala propositadamente com clareza e com verdade ao país, porque enquanto esta novela prossegue, há uma vida real lá fora", acrescentou.