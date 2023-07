“Se há dúvidas, clarifique-se”: Marcelo Rebelo de Sousa reage às buscas no PSD

Questionado sobre as declarações de Augusto Santos Silva no âmbito das buscas, o Presidente da República disse não fazer comentários. No entanto, na sua interpretação da lei,

"há ali, obviamente, uma inter-relação entre o papel do grupo parlamentar no Parlamento e o papel do grupo parlamentar na vida política e partidária. Há. Sempre esteve na lei e sempre esteve na prática"

.

O Presidente da República exigiu, esta quarta-feira, que se apure a verdade no que diz respeito ao caso das buscas no PSD para que não reste dúvidas."Nas mesma semana houve arquivamento de processos contra autarcas, houve uma acusação de um autarca, houve investigações em relação aos quadros e até mesmo acionistas de um grupo económico importante e houve ainda uma atuação em relação a uma personalidade por causa de uma interpretação da lei. Se há dúvidas, clarifique-se", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas.