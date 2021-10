"Se o País for a eleições antecipadas a responsabilidade é da esquerda como um todo", garante Rui Rio

O país não pode ficar pendurado até final de janeiro, fevereiro, março ou abril. Conhecem-me todos, eu coloco sempre o interesse nacional em primeiro lugar. E havendo chumbo, é "clarificar".

"Se o País for a eleições antecipadas a responsabilidade é da esquerda como um todo". Estas foram as palavras do líder do PSD, Rui Rio, à saída do primeiro dia de debate do orçamento.Rui Rio considera que se o Orçamento do Estado já é mau, com as alterações pedidas por Bloco de Esquerda e Partido Comunista só ficaria pior."A instabilidade está criada a partir do momento em que a maioria parlamentar se formou", relembrou o atual líder do PSD. E acrescentou: "Rui Rio garantiu ainda que PSD/Madeira não votará de forma diferente: "O Presidente da República comigo não falou porque sabe que era tempo perdido", frisou.