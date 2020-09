"Se o vírus vir comunistas não entra": Festa do Avante! já começou

Nas primeiras horas da festa do Avante! havia no recinto da Atalaia mais funcionários da organização e jornalistas do que visitantes - na 44ª edição, o eterno slogan "não há festa como esta" para ser justo retrato do desapontamento comunista deveria ser antes "nunca tivemos festa como esta". "Mantenha o distanciamento físico, proteste e proteja os outros" não era, então, difícil de cumprir.Apoiado numa bengala, Francisco Carrilho, 83 anos, que passou a quarentena da pandemia a escapar-se entre a casa, a horta e a secção de Queijas do PCP, chega arreliado com a viseira que acabou de cair ao chão, depois de o elástico rebentar. Continuará a vir até poder à festa mas lastima já não ajudar como "primeiro em 1976, no Jamor, dois anos na Ajuda, sete anos – era para ser oito mas houve eleições – na Quinta do Infantado e desde 1990, aqui na Atalaia, nesta quinta que é nossa".O início da festa de 2020 pode assemelhar-se, pode até ter os mesmos stands, os mesmos palcos, as mesmas frases de ordem, as mesmas representações, até as mesmas reivindicações e palavras de ordem mas poucos são os mochileiros que, na realidade, parecem só encher e à cunha, a ver pelo mar cinzento de lona, o parque de campismo dos trabalhadores do recinto, que não somos autorizados a visitar.No parque de estacionamento são ainda poucos os autocarros, Elídio Tavares, de 80 anos, veio num deles com o grupo de Gondomar, onde viajava também João, de 59 anos, e a mulher que se preparava para ir "cozinhar um caldinho de nabos" - nunca falharam e agora "muito menos falhariam porque o tempo assim o exige". Em dia de temperaturas a pular os trinta, Elídio dá nas vistas por cobrir a cabeça com o peluche, oferta extraordinária do filho, que lhe foi dada há três anos - "isto é um chapéu dos comunistas russos". Cheira já a bifanas e a petisco. Beatriz, 32 anos, segue com Manuel, de seis meses, escarranchado na cintura - ela é educadora de infância. O bebé nasceu em Londres, onde a família vive, em plena crise da Covid-19 e o parto foi feito longe de qualquer visita, na maternidade inglesa. Beatriz vem ao Avante desde os 13; ao filho, recém-nascido, já tem história para contar: "Confio na organização do partido." "Se o vírus vir comunistas não entra", opina Manuel Frade, de 65 anos, que só falhou duas vezes o Avante, e por doença.Próximo do palco principal, Margarida Laje, 71 anos, médica reformada, olha "comovida para a distância social entre as cadeiras"; não é militante porque "admira demasiado os comunistas para pretender ser um deles". O marido é militante desde os tempos da União dos Estudantes Comunistas. "Ainda há dias, no lançamento do livro da Margarida Tengarrinha, a mulher de José Dias Coelho, assassinado pela PIDE, pensei nisso", comenta, exibindo um sorriso sem máscara - na festa, só obrigatória em determinados recintos.Fora dos holofotes do Palco 25 de Abril, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, deu ontem as boas-vindas à 44ª edição da Festa do Avante!. Foi pelas colunas do recinto e pelas redes sociais que se ouviram as saudações, mas sobretudo os ataques à direita: "Figuras destacadas da direita, ex-governantes bem conhecidos, como se tivessem tido um rebate de consciência pelo mal que fizeram ao direito à saúde e ao SNS, com a desvalorização de serviços, (...), que castigaram também nos salários e carreiras, vêm à praça pública invocar hipocritamente razões sanitárias para impedir a festa"."Querem-nos quietos, confinados, calados e com temor (...) Não queriam, nem querem a festa porque estão conscientes do agravamento da situação económica e social em que setores do capital se vão aproveitar para despedir, cortar salários e direitos." Mas o PCP não vai ficar quieto. "Usemos a máscara mas não deixemos que nos tapem os olhos para estar a lutar onde sempre estivemos", vincou Jerónimo de Sousa.O Chefe de Estado afirmou ontem que a sua perspetiva sobre a realização da Festa do Avante! "não é tão otimista" como a perceção da DGS e do PCP. Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que, "de forma cordial", transmitiu a sua opinião aos responsáveis do PCP.No discurso de abertura do Avante!, Jerónimo apontou as prioridades do PCP: "Aumentar o salário mínimo, valorizar os salários e combater a precariedade laboral."O líder do PCP criticou ainda a DGS por ter imposto medidas "que vão para além das normas exigidas em qualquer espaço comercial, praia, atividade religiosa ou de rua".é a lotação máxima permitida pela Direção-Geral da Saúde para esta 44ª edição da Festa do Avante!, que arrancou ontem e fecha as suas portas no domingo.é a lotação máxima para o espaço mais emblemático da festa comunista. O Palco 25 de Abril, onde decorrem os principais concertos e iniciativas políticas.era o preço de uma entrada permanente (EP) para os três dias da Festa do Avante!. Um bilhete só para este sábado custa 33 euros. Já no domingo, o preço da entrada é de 21 euros.foi a idade-limite estabelecida pela Direção-Geral da Saúde para que seja possível não utilizar máscaras, sejam os espaços abertos ou fechados. A exceção para tal é a zona de restauração.