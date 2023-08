Seca severa a extrema atinge 48% do território português

Portugal tem 48% do território em situação de seca severa a extrema, contra 100% no ano passado nesta época do ano, afirmou esta sexta-feira o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro. A situação mais grave verifica-se no Sul do País, afirmou o governante após uma reunião da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca.





As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para alguma precipitação nas próximas semanas, que “ajudará o País”, mas não alterará a situação de seca, adiantou o ministro. O Litoral Alentejano e a zona do Algarve, em particular o Barlavento, são as zonas mais críticas e de “maior stress” no que diz respeito à seca, afirmou Duarte Cordeiro. As albufeiras estão com 72% de capacidade, contra 58% em agosto de 2022 e 57% em outubro, no início do ano hidrológico. O volume de água nas barragens do Algarve é 30% inferior ao verificado no ano passado, nesta época. Entretanto, vai ser reforçada a capacidade de armazenamento da barragem de Odelouca, no próximo ano.



O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, disse que será fiscalizado um novo aquífero no Algarve (Querença-Silves), com monitorização de todas as captações, nomeadamente a fiscalização de uso indevido de furos. Segundo o ministro, a fiscalização dos aquíferos foi intensificada, resultando em processos de contraordenação e notificações de regularização administrativa.