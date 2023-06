O secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro confirmou esta terça-feira ter recebido um telefonema do ministro João Galamba, mas negou ter dado qualquer sugestão para contacto com as secretas no processo de recuperação do computador do ex-assessor, Francisco Pinheiro. "Não dei nenhuma ordem aos serviços de informação e posso-lhe adiantar mais: (.









Ver comentários