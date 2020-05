Secretário de Estado contrata motorista apanhado com álcool

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O secretário de Estado do Desporto e coordenador do combate à Covid-19 do Centro, João Paulo Rebelo, contratou para motorista um militante do Partido Socialista que é simultaneamente um apoiante da sua candidatura à federação distrital de Viseu. O motorista já foi condenado em tribunal por conduzir com excesso de álcool.José Botelho, de 32 anos, é natural de Cinfães e durante 18 anos pertenceu ao corpo ...