Secretário de Estado da Justiça ataca diretor-geral demitido por usar plataformas "como se fossem quintas privadas"

Mário Belo Morgado, secretário de Estado Adjunto e da Justiça recorreu esta terça-feira ao Twitter para justificar a retirada do site da Direção-Geral da Política de Justiça de um comunicado do diretor-geral demitido esta segunda-feira."Quanto ao facto de ter sido retirado do Portal da Justiça um comunicado, a razão é simples: a dignidade das instituições e a autoridade democrática do Estado não permitem que dirigentes demitidos usem plataformas e serviços públicos como se fossem quintas privadas", pode ler-se na publicação.

dignidade das instituições e a autoridade democrática do Estado não permitem que dirigentes demitidos usem plataformas e serviços públicos como se fossem quintas privadas. — Mário Belo Morgado (@belo_morgado) January 5, 2021