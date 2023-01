Secretário de Estado das Comunidades reage à manchete do CM e diz que desconhece crimes

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, reagiu à investigação do Ministério Público e diz que tomou conhecimento da notícia que está a ser veiculada por diversos órgãos de comunicação social, que diz respeito a uma denúncia anónima, relativa ao período em que foi presidente da Câmara Municipal do Funchal, entre 2013 e 2019.

"Embora o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas tenha tido conhecimento da instauração de um processo de inquérito, no DCIAP, no ano de 2018, desconhece, até agora, os concretos termos desse processo, em relação ao qual nunca foi ouvido."

Paulo Cafôfo esclarece ainda que "não tem conhecimento de qualquer facto que possa indiciá-lo da prática de qualquer ilícito criminal, tendo sempre exercido funções políticas com lisura, transparência e respeito pela legalidade, em prol dos interesses públicos".

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas aguarda com serenidade à conclusão do processo que decorre e reitera a sua disponibilidade para colaborar com as autoridades judiciais.