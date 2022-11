Secretário de Estado demite-se após acusação

O secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, foi acusado pelo Ministério Público (MP) do crime de prevaricação. Na sequência desta acusação, Miguel Alves demitiu-se esta quinta-feira do cargo de secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro. António Costa aceitou a demissão.









Neste processo, estão em causa contratos suspeitos assinados entre o ex-governante, quando era presidente da Câmara de Caminha, e a empresária Manuela Couto, arguida juntamente com o marido Joaquim Couto, ex-autarca de Santo Tirso, no Operação Teia. O Ministério Público diz que Manuela Couto foi favorecida na adjudicação de contratos.

No centro da investigação está a sociedade Mit — Make it Happen, Lda. que realizou dois contratos com a Câmara de Caminha em abril de 2015 e julho de 2016. No total, são 58 mil euros. Manuela Couto ganhou 26 mil euros em 2015 e 32 mil em 2016. Os dois contratos com a empresa de comunicação e marketing foram por ajuste direto. Miguel Alves liderou a autarquia entre setembro de 2013 e setembro deste ano, altura em que tomou posse como secretário de Estado. O processo que visa o ex-governante já corre desde 2019. A acusação foi deduzida pelo DIAP do Porto, que tem também a Operação Teia, que envolve o casal Couto e outros autarcas da região Norte.









Leia também Secretário de Estado Miguel Alves demite-se após acusação de prevaricação Na carta de demissão esta quinta-feira apresentada ao primeiro-ministro, Miguel Alves afirma: “Face à acusação do MP, e mesmo não tendo conhecimento dos seus termos e pressupostos, entendo não estarem reunidas as condições que permitam a minha permanência no Governo.” Agradeceu a confiança de António Costa e afirmou estar “de consciência tranquila, absolutamente convicto da legalidade de todas as decisões” tomadas quando presidiu à Câmara de Caminha.

euros é o valor do adiantamento que a Câmara de Caminha pagou à Green Endogenous, em 2021, no âmbito de um contrato-promessa de arrendamento do Centro de Exposições Transfronteiriço (CET) - ver texto ao lado. O Ministério Público abriu um inquérito a este negócio.A Câmara de Caminha celebrou, no final de 2020, o contrato-promessa de arrendamento com a Green Endogenous por um prazo de 25 anos. Os 300 mil euros dizem respeito às rendas do último ano desse ano.O inquérito que visa Miguel Alves, no qual foi acusado, foi aberto em 2019 e resultou de certidão extraída da chamada Operação Teia, segundo confirmou aoa Procuradoria-Geral da República.O primeiro-ministro afirmou esta quinta-feira que tinha conhecimento de que Miguel Alves era arguido em dois processos. À saída de uma reunião na sede nacional do PS, em Lisboa, António Costa disse que sabia que o seu secretário de Estado tinha esse estatuto e que isso é "uma garantia de quem esta a ser investigado e não um prenúncio de qualquer acusação". E rematou: "Eu também já fui arguido." Costa disse que "percebe bem" a decisão.Miguel Alves foi adjunto de António Costa quando este foi ministro de Estado e da Administração Interna, entre janeiro de 2006 e maio de 2007. Era tido como homem de confiança do primeiro-ministro.A Câmara de Caminha diz que o contrato-promessa de arrendamento do CET não tem de ser submetido ao Tribunal de Contas (TC). Questionada pelose este tipo de contrato foi uma forma de contornar o controlo do TC, a autarquia respondeu: "Não. O contrato-promessa de arrendamento em causa não tem de ser sujeito a visto prévio do TC, como é confirmado por vários juristas de reconhecido mérito e insuspeita isenção e imparcialidade e, inclusivamente, pelos próprios vereadores da oposição, que o afirmaram expressamente na última reunião de câmara."A Assembleia Municipal de Caminha vai voltar a discutir, no próximo dia 17 deste mês, o polémico contrato para a construção do Centro de Exposição Transfronteiriço. A coligação ‘O Concelho Primeiro’ (PSD/CDS-PP/Aliança/PPM) entende que se trata de um "assunto morto" e, por isso, além do esclarecimento do negócio vai pedir a resolução do contrato assinado entre a autarquia de Caminha e a Green Endogenous."O nosso objetivo com esta assembleia é pedir que haja uma resolução do contrato. Quando muito, que se discuta a importância real de um centro de exposições. Para nós, este contrato acabou, até porque o prazo de 190 dias já foi ultrapassado ", diz aoa vereadora Liliana Silva. A social-democrata vai mais longe: "Uma vez ultrapassado este limite, o que a empresa devia ter feito era ter devolvido o dinheiro. Os 300 mil euros ainda estão nas mãos do promotor e são relativos a um contrato que não foi concluído."Liliana Silva lembra que o contrato sempre lhe levantou dúvidas e reitera que o negócio foi feito para "contornar o controlo do Tribunal de Contas", sem que a autarquia tivesse qualquer garantia. "Seria um investimento sem risco. No fundo a câmara pagava o empréstimo, ao fim de 25 anos o imóvel pertencia ao promotor e a autarquia ficava sem nada. Isto não é boa gestão", concluiu.A propósito da demissão de Miguel Alves, o PCP quer tudo esclarecido e "que seja feito o apuramento e tiradas as devidas consequências".O PSD de Caminha diz que o caso do centro de exposições nunca foi esquecido e foi até tema de debate nas últimas eleições autárquicas.