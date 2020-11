O secretário de Estado do Planeamento, José Mendes, foi esta sexta-feira exonerado pelo primeiro-ministro.Segundo apurou o, divergências com o ministro Nelson de Souza terão estado na base da saída.O ministro do Planeamento terá pedido a Costa a substituição.Para o lugar foi nomeado o deputado socialista Ricardo Pinheiro, antigo presidente da Câmara de Campo Maior.