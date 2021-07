Secretário-geral adjunto do PS acusa PSD de "populismo" por usar Tancos e já fala na sucessão de Rio

O secretário-geral adjunto do PS acusou esta quinta-feira o PSD de adotar um "radicalismo defensivo" e de ser populista e demagógico ao usar o caso de Tancos na campanha, avisando que a direita "trabalha já numa alternativa".

"Só falta saber se o Dom Sebastião virá de Bruxelas ou virá de Massamá", afirmou José Luís Carneiro, na abertura das jornadas parlamentares do PS, numa alusão implícita a Paulo Rangel e Pedro Passos Coelho.

Nas jornadas, que decorrem até sexta-feira em Caminha (distrito de Viana do Castelo), José Luís Carneiro fez ainda a defesa do ex-ministro Azeredo Lopes, que recentemente viu o Ministério Público pedir a sua absolvição no caso Tancos, mas também do atual ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.