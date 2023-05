A atuação do SIS na recuperação do computador na posse Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba, foi justificada por dirigentes das ‘secretas’ com o caráter estratégico da informação do Ministério das Infraestruturas e a ausência de suspeitas de crime. As declarações, feitas no decorrer de duas audições no Parlamento, à porta fechada, contradizem as palavras do primeiro-ministro, António Costa, que justificou a atuação do gabinete do ministro com o “roubo de um computador com documentação classificada”, o que consubstancia a prática de uma crime.









