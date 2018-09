Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Segurança interna e 'Brexit' na agenda de Costa na cimeira informal de Salzburgo

Líderes europeus irão reunir-se para debater as migrações na perspetiva da segurança interna da UE.

O primeiro-ministro, António Costa, participa esta quinta-feira, em Salzburgo, na Áustria, numa cimeira informal dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), centrada no debate de soluções para a crise das migrações.



A convite do presidente do Conselho, os líderes europeus irão reunir-se para debater as migrações na perspetiva da segurança interna da UE, designadamente a proposta da Comissão Europeia de fortalecer o corpo permanente da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), dotando-o de 10.000 agentes até 2020.



"Gostaria que analisássemos os progressos alcançados nos últimos anos e tivéssemos uma discussão política alargada sobre os desafios futuros", estimou Donald Tusk na carta-convite endereçada aos líderes dos 28.



O presidente do Conselho Europeu pediu aos Estados-membros que, em Salzburgo, pusessem fim "ao ressentimento mútuo" e regressassem a "uma abordagem construtiva" para uma crise que tantas tensões tem espoletado no bloco comunitário.



Entre os temas em agenda na reunião informal dos chefes de Estado e de Governo do bloco comunitário constam ainda a análise de respostas conjuntas a desastres naturais e causados pelo homem, assim como do caso Skripal, o ex-espião russo envenenado no Reino Unido, em março.



Donald Tusk presidirá à reunião, que contará com a presença do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e cujas conclusões serão refletidas nas próximas reuniões do Conselho Europeu.



No final da cimeira, já sem a presença da primeira-ministra britânica, Theresa May, realizar-se-á uma reunião a 27, com o propósito de analisar juntamente com o negociador-chefe comunitário, Michel Barnier, o estado das negociações para a saída do Reino Unido da UE, e de delinear as próximas etapas do 'Brexit', que incluem uma cimeira extraordinária em novembro.



"Deixem-me recordar que limitar os danos causados pelo 'Brexit' é do nosso interesse comum. Infelizmente, um cenário de não acordo ainda é possível. Todavia, se todos agirmos responsavelmente, conseguiremos evitar uma catástrofe", alertou o presidente do Conselho Europeu na carta-convite.



Na quarta-feira à noite, os líderes europeus analisaram, durante um jantar informal, organizado pelo chanceler da Áustria, Sebastian Kurz, as propostas apresentadas no domínio das migrações pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, no seu último discurso do "Estado da União", e avaliaram os progressos realizados na redução de chegadas de migrantes irregulares e na cooperação com países terceiros.