Segurança Social foi tema dominante do primeiro debate a seis

A Segurança Social foi o tema dominante do primeiro debate a seis rumo às legislativas e aquele que mais dividiu António Costa e Rui Rio.No frente a frente à TSF, RR e Antena 1, o social-democrata defendeu uma taxa sobre o valor acrescentado das empresas como forma de financiamento da Segurança Social.Ideia rejeitada pelo líder do PS, que destacou o conjunto de mecanismos criados pelo Governo permitem adiar "em 22 anos a necessidade de recorrer" ao Fundo de provisões, defendeu.Já Catarina Martins , do BE, referiu-se ao Adicional de IMI ou ‘imposto Mortágua’ como sendo "uma taxa pequenina sobre quem tem património imobiliário de luxo" e Assunção Cristas, do CDS, defendeu a "inscrição automática e não vinculativa num sistema público de capitalização", abrindo a possibilidade de os empregadores fazerem outro tanto em troca de benefícios fiscais caso descontem mais.Jerónimo de Sousa, do PCP, considerou que as propostas apresentadas nesta matéria "têm sempre como objetivo a privatização de segmentos da segurança social". André Silva, do PAN, propõe um tecto de 5200 euros para as pensões mais altas, para compensar a atualização dos escalões mais baixos.O momento mais tenso do debate foi protagonizado por Cristas e Costa, que após ser acusado de "inação" atirou à centrista: "É professora, mas não me dá lições".Catarina Martins recorreu a uma metáfora para explicar a razão porque os jovens estão "condenados" a pensões baixas. "A jovem geração tem uma carreira contributiva com mais buracos do que um queijo suíço", disse. E acrescentou: "Isto não pode acontecer."Jerónimo de Sousa entende que devem ser "reforçados os quadros da investigação", mas também os de "outros funcionários da Justiça", porque "sem ovos não se fazem omeletes".André Silva propôs a redução de círculos eleitorais. Referiu ainda que as organizações internacionais propunham ainda tribunais especializados, o que acabou por lhe valer acusações de totalitarismo.Rui Rio, presidente do PSD, avançou com a proposta de punir os jornalistas que violem o segredo de justiça, certo de que a divulgação de informação pode "arruinar com a investigação".Catarina Martins, do BE, foi a única a insurgir-se: "Perseguir jornalistas para se atacar um problema do Ministério Público é limitar a democracia".